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Kilis'te 520 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kilis'te 520 ton buğday tohumu dağıtıldı

19.11.2021 13:37
Kilis'te 520 ton buğday tohumu dağıtıldı

Kilis'te Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Kilis Valiliği ve Kilis Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen "Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe destekli 162 ton ekmeklik, 358 ton makarnalık buğday olmak üzere toplam 520 ton yerel buğday...

Kilis'te Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Kilis Valiliği ve Kilis Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen "Tohumum Yerli Üretimim Milli Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe destekli 162 ton ekmeklik, 358 ton makarnalık buğday olmak üzere toplam 520 ton yerel buğday tohumu dağıtıldı.

Yaşar Aktürk Mahallesi pazar alanından düzenlenen törende konuşan Kilis Vali Yardımcısı Kemal Balaban, 1170 çiftçiye 520 ton buğday tohumunun İl Özel İdaresi, belediye, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle çiftçilerle buluşacağını söyledi.

Üretmek ve çalışmak zorunda olduklarını belirten Balaban, "Bu coğrafya zor bir coğrafya. Üretmeden yaşanılmayacak bir coğrafya olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Umarım bu projemiz şuanda 2 milyon, ilerleyen yıllarda da bu 5, 8, 10 milyon şeklinde devam edeceğine inanıyorum. İl Özel İdaresi bu yıl için 1 milyon TL değerinde tarıma katkı sundular." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de dünyada su ve gıdanın öneminin her geçen gün daha da öne çıktığını belirtti.

Hükümet olarak çiftçilere daha fazlasını yapmak için mücadele ettiklerini anlatan Dülger, "Biz inanıyoruz ki dünyanın en güçlü ülkeleri arasında adımız geçiyor. Onun için hep üstümüze geliyorlar. Bu bereketli toprakların üzerinde odunu eksen odun yeşerir derler. Onun için üstümüze geliyorlar. Biz de hükümet, devlet olarak eli nasırlı, ağzı dualı çiftçilerimize bir şey yaptık demiyoruz. Ne yaptıysak az yaptık diyoruz. Size ne yapsak, etsek azdır. Çünkü inanıyoruz ki sofralarda sizin alın terini var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da çiftçilere tohum dağıtımı desteği için emeği geçenlere teşekkür ederek, toplamda 2 milyon değerinde tohumun dağıtılacağını kaydetti.

Çiftçilere bereketli kazançlar dileyen Dal, şöyle konuştu:

"Kuraklık kapsamında toplam 2 bin 715 çiftçimize ortalama 5 milyon TL destekleme dağıtılacaktır. Bu da şimdiden hepinize hayırlı olsun. Gübre, mazot desteğimiz devam etmekte ve inşallah bundan sonra da aratarak devam edecektir. AK Parti hükümeti hiçbir zaman çiftçisinin yanından ayrılmadı, bundan sonra da hep çiftçinin yanında olmaya devam edecektir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da küçük bir bütçe ile yola çıktıklarını, ancak verilen desteklerle 2 milyon TL'lik makarnalık ve ekmeklik buğday dağıttıklarını ifade etti.

Bütün dünyada kuraklık krizinin olduğunu aktaran Kökçüoğlu, "Kuraklık krizi Allah'ın vergisi buna yapabilecek çok bir şey yok ama devlet olarak biz bu kuraklığa bir şey yapamayız demedik. Bütün çiftçilerimizi, Kilis'in tüm parsellerin hepsini kuraklığın içerisine dahil ettik. Bu şekilde bütün çiftçilerimize kuraklık desteklemesi verdik." dedi.

Kökçüoğlu, bütün dünyanın gıda krizine doğru gittiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gıda krizinden kurtulmanın tek bir yolu var, oda çiftçilerimiz üretmesi. Her zaman için söylüyoruz. Tarlarımızdan traktör sesi eksik olmasın. Ahırlarımızda koyun, kuzu sesi eksik olmasın. Bunu yapacak olan siz çiftçilersiniz. Biz de bakanlık olarak her zaman sizlerin yanında olacağız."

Törene, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ve çiftçiler katıldı.

Kilis Valiliği, Buğday, Tarım, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 520 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te 520 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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