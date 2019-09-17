Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi
1 saat önce
Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir depoda sahte gübre bulunduğunu belirledi.
Ekiplerce depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere bekletilen 53 ton sahte gübre ile sahte fatura ve sevk irsaliyesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ç. ve O.U. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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