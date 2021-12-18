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KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika

KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

18.12.2021 15:25

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 57 göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 4 kişi de gözaltına alındı.

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 57 göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 4 kişi de gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yavuzlu köyü mevkisinde durdukları araçlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.G., A.M., Ü.M ve A.G. ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI
KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI
KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI
KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİLİS'TE 57 KAÇAK GÖÇMEN İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika
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