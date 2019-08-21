Son Dakika Haberleri: Kilis'te 6 ayda 176 daireye yapı ruhsatı verildi
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Kilis'te 6 ayda 176 daireye yapı ruhsatı verildi

1 saat önce

Kilis'te altı ayda 176 daireye yapı ruhsatı verilirken, 2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 22 oldu.

Kilis'te 6 ayda 176 daireye yapı ruhsatı verildi, System.String[]

Kilis'te altı ayda 176 daireye yapı ruhsatı verilirken, 2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 22 oldu.


Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 75. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 143 bin 408 metrekare iken toplam değeri 277 milyon 253 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis tüm iller içinde 39. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 176 daire oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 74. oldu. Altı ayda Kilis'te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 34, daire ise 713 oldu. Toplam değer 216 milyon 16 bin TL oldu. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
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