Son Dakika Haberleri: Kilis'te 6 Aylık İş İçin Sıraya Girdiler

Kilis'te 6 Aylık İş İçin Sıraya Girdiler

12 dakika önce

Kilis'te 6 aylık iş için sıraya girdilerKilis Belediyesi, 6 ay süreyle geçici işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı.

Kilis'te 6 aylık iş için sıraya girdiler

Kilis Belediyesi, 6 ay süreyle geçici işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı. 300 işçinin alınacağı geçici işe başvurmak isteyenler gece saatlerinden itibaren İŞKUR önünde sıraya girdi.

Kilis Belediyesi, 6 ay çalıştıracak 300 işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı. 35 yaş üstündekilerin kabul edileceği geçici işe başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı. İsteyenlerin internet üzerinden de kayıt olabileceği iş için başvuruların 15 Mart tarihinde son bulacağı bildirildi. Son tarihe kadar yaklaşık 8 bin kişinin başvurmasının beklendiği işe kabul edilenler 10 Nisan'da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

İşçi, İŞKUR, Kilis, Güncel
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