Son Dakika Haberleri: Kilis'te 6 Aylık İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Kilis'te 6 Aylık İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

4 dakika önce

Kilis'te 6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştuKİLİS - Kilis'te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden kuyruğa giderek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kilis'te 6 Aylık İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu, System.String[]
Kilis'te 6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu

KİLİS - Kilis'te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden kuyruğa giderek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Kilis'teki kurumlarda 6 ay çalışacak bin 500 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde işsizler uzun kuyruklar oluşturdu. Çevik Kuvvet polisinin daha önce yaşanan izdiham nedeniyle müdürlük önüne bariyerler koyduğu görüldü. Polis İŞKUR İl Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kayıtların 14-18 Ocak tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Yerel
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