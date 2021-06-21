KİLİS'TE 6 BİN MENENGİÇ AĞACI FISTIĞA AŞILANIYOR - Son Dakika

KİLİS'TE 6 BİN MENENGİÇ AĞACI FISTIĞA AŞILANIYOR

KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 bin menengiç ağacına Antep fıstığına aşılanma çalışmaları sürüyor.

KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 bin menengiç ağacına Antep fıstığına aşılanma çalışmaları sürüyor. Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü orman arazisinde bulunan menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapıldığını belirten Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Mehmet Demirsoy, Sahada bulunan yaklaşık 6 bin menengiç ağacının aşılanarak yöre insanına gelir getirmesini amaçlmıyoruz. Doğal yetişen münferit menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yaparak orman köylerini desteklemeyi amaçlıyoruz dedi. Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ise 600 hektarlık ağaçlandırma projesi yapıldığını ifade ederek, 6 bin menengiç ağacını Antep fıstığını aşılamayacaklarını ve yetişmesinin ardından toplanmasının köy tüzel kişiliği tarafından yapılacağını kaydetti.

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik

Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım

Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi

Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim

30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı

Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış

Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?