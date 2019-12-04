Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te düzenlenen operasyonda 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında Suriye uyruklu A.Z. idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü A.Z. ve ona yardım ettiği ileri sürülen M.F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, kentte 2 Aralık'ta üç düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla aranan bir kişi de yakalanıp tutuklandı.