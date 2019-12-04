Son Dakika Haberleri: Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Söğütlüdere mevkisinde Suriye uyruklu A.Z. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.Z. ile ona yardım ettiği iddia edilen M.F. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Suriye, Polis, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
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