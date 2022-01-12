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Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

12.01.2022 09:23
Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmet Paşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu N.I'nın ikametinde yabancı şahıslar olduğu bilgisi üzerine ikamete gelerek, evde bulunanların kimlik sorgulamasını yaptı. Evde bulunan 6 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. Yabancı uyruklu 6 kişi Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İkamet sahibi N.I.'nin ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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