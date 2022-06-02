Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

02.06.2022 13:27
Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulamaçlı köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde Suriye'den yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişiyi yakaladı.

KİLİS'te, yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulamaçlı köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde Suriye'den yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Suriye uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenip gözaltına alınan kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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