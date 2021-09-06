Kilis'te 60 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

Kilis'te 60 bin öğrenci ders başı yaptı

KİLİS - Kilis'te Suriyeli öğrencilerle birlikte toplam 60 bin öğrenci ders başı yaptı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de başladı.

Kilis'te 187 okulda 60 bin öğrenci sabah saatlerinden itibaren okullarına gitti. Pandemi nedeniyle veliler okul bahçesine alınmaz iken, pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı gözlendi. Korona virüs tedbirlerini okullarda denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kentteki okullara gezerek okul yönetimleri ve öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere okuma kitabı dağıtan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğrenciler ile bir araya gelerek, korona virüs nedeniyle yapmaları gerekenleri anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, 187 okulda 60 bin öğrencinin eğitime başladığını ifade ederek, "Bu öğrencilerin içerisinde sınır kenti olmanın konumu nedeniyle Suriyeli öğrencilerimiz var. Suriyeli öğrencilerin tamamı bizim eğitim sistemimize tabidir. 23 bin Suriyeli öğrenci ilimizde eğitim görüyor. Bugün aramıza yeni 300 öğretmeniz katıldı. Eğitim kadromuzu da bu anlamda güçlendirmiş olduk" dedi.