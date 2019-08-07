Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
1 saat önce
KİLİS'te, polis ekiplerince kaçak içki satıldığı belirlenen yerlere operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
KİLİS'te, polis ekiplerince kaçak içki satıldığı belirlenen yerlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, kaçak içki satıldığı ve sahte içki üretildiği belirlenen yerlere operasyon düzenledi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ve sahte içki yapımında kullanılan 245 litre etil alkol, 2,5 litre viski katkı maddesi, 1,5 litre votka katkı maddesi ile şişe kapakları, holigram, şişe dolumu için serum hortumları, etiketler, Rusça yazılı bandrol ele geçirildi. Kaçak içkilere ve malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi emniyete götürdü.
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