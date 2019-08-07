Son Dakika Haberleri: Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi

1 saat önce

KİLİS'te, polis ekiplerince kaçak içki satıldığı belirlenen yerlere operasyon düzenlendi.

Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]
KİLİS'te, polis ekiplerince kaçak içki satıldığı belirlenen yerlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satıldığı ve sahte içki üretildiği belirlenen yerlere operasyon düzenledi. Operasyonda 607 şişe kaçak içki ve sahte içki yapımında kullanılan 245 litre etil alkol, 2,5 litre viski katkı maddesi, 1,5 litre votka katkı maddesi ile şişe kapakları, holigram, şişe dolumu için serum hortumları, etiketler, Rusça yazılı bandrol ele geçirildi. Kaçak içkilere ve malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi emniyete götürdü.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
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