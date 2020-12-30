63 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlık alanların arttırılması ve köylüye getir getirmesine yönelik çalışmalar kapsamında 63 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Müdürlük, aralarında badem, lavanta, sumak ve biberiyenin de olduğu 380 dönüm alanda toplam 63 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, gazetecilere, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Köylülere gelir getirici türler diktiklerini aktaran Gümüş, Musabeyli ilçesinde yaklaşık 15 bin badem fidesi, lavanta, biberiye ve sumak diktiklerini kaydetti.

Tıbbi bitki ve aromatik bitki türlerinin yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarına değinen Gümüş, bu kapsamda Aroma Vadisi oluşturduklarını ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Ümran Ateş de yapılan çalışmalarla erozyonun önlenmesini hedeflediklerini belirterek, "22,40 hektarda 2020-2021 yıllarında tıbbi aromatik bitkilerin dikimi gerçekleştirilmek üzere çalışmalara başlandı. 30 bin lavanta, 10 bin biberiye, 8 bin sumak dikildi. Gelir getirici ve tıbbi aromatik bahçelerin yapımı için çalışmalar yapıldı. Hem köylüye katkı sağlanması hem de erozyonun önlenmesi hedeflendi." dedi.