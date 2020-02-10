Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 5 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı