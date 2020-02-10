Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 65 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şıhmehmet Mahallesi girişinde Suriye uyruklu R.F. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.


Şüpheli R.F'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, Suriye vatandaşları C.E, A.D, F.D. ve S.E.Ş'nin Şıhmehmet Mahallesindeki adresine operasyon düzenledi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 31'i çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 5 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
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