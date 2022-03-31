Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

31.03.2022 11:40

Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı Kilis'te, polis kovalamaca sonucu bir kamyonette, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

KİLİS - Kilis'te, polis kovalamaca sonucu bir kamyonette, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda. Kaçak sigara yüklü kamyoneti durdurmak istedi. Kamyonetin kaçması üzerine polis ekipleri, Kilis merkeze bağlı Uzunlu köyünde kamyoneti yakaladı. Kamyonette yapılan aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü M.C. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı
Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı
Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
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