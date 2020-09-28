Kilis'te tarım işçilerine ziyaret - Son Dakika

Kilis'te tarım işçilerine ziyaret

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tarım işçilerini tarlada ziyaret etti.

Kilis'te tarım işçilerine ziyaret, System.String[]

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tarım işçilerini tarlada ziyaret etti.

Üreticiler ile hasada katılan Kökçüoğlu, kent genelinde bin 500 dekar alanda yaklaşık 7 bin 500 ton patlıcan üretimi yapıldığını söyledi.

Patlıcan üretiminin kent ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kökçüoğlu, "İlimizde şeker patlıcanı olarak bilinen dolmalık kırmızı patlıcandan arazi yapısı ve bakım şartlarına bağlı olarak yaklaşık 5-6 ton ürün alınıyor. Taze olarak tüketildiği gibi kurutmalık olarak da değerlendirilen patlıcan ilimiz üretimi ve ekonomisinde önemli bir yere sahip." dedi.

Kilis'te tarım işçilerine ziyaret
Kilis'te tarım işçilerine ziyaret

Mehmet Nuri, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:18 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te tarım işçilerine ziyaret - Son Dakika Ekonomi

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