Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan B.Y.D. ve E.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:21

Kaynak: AA

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