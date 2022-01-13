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Kilis'te, 7 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı girişini organize eden 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te, 7 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı girişini organize eden 4 şüpheli tutuklandı

13.01.2022 17:38
Kilis'te, 7 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı girişini organize eden 4 şüpheli tutuklandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzlu köyü civarında devriye sırasında, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 7 yabancı uyrukluyu ve organizatörlük yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, termal dürbün, 2 gündüz görüş dürbünü, 3 el ve araç telsiziyle bıçak ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan M.A, Ö.A, E.T, ve Suriye uyruklu M.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suriye uyruklu 7 kişi ise sınır dışı edildi.

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Jandarma, Hisarcık, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te, 7 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı girişini organize eden 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te, 7 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı girişini organize eden 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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