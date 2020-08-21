Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesi ile Kazım Karabekir Mahallesi B.Y.D. ile E.T. yönetimlerindeki araçlar durduruldu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tespit edildi. Araçların sürücüleri B.Y.D. ile E.T. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. 7 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:10

Kaynak: İHA

Son Dakika

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında

Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek

Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır

Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik

Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir

Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor

Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü