Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

30.03.2022 09:15
Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriye uyruklu 7 göçmen yakalandı.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriye uyruklu 7 göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Öncüpınar mahallelerinde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 2 adreste yapılan aramalarda, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, geçişlerini organize ettiği iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.


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Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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