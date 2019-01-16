Kilis'te 7 Kişi Jeneratörden Sızan Gazdan Etkilendi
1 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde jeneratörden sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kilis
'in Musabeyli
ilçesinde jeneratörden sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hüseyinoğlu köyünde toplanan zeytinlerin temizliği sırasında zeytin toplayan, isimleri öğrenilemeyen 7 kişi, zeytinleri temizledikleri odada elektrik olmaması nedeniyle jeneratör çalıştırdı.
Bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan işçiler, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Servis
ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren 7 kişinin, jeneratörden sızan gazdan etkilendiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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