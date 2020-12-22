Kilis'te, 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve bir evde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Mahallesi'nde bir araçta ve Büyükkütah Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Aramalarda; Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 8 kaçak göçmen yakalandı. Araçta ve evde yakalanan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.