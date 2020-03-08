Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

6 saat önce

Kilis'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Kilis'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Kilis Valiliğinin koordinesinde Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı.


Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile kadınlar katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Geçmişten günümüze Türk Kadın Konulu Sinevizyon gösterimi yapıldı. Anadolu Kadınları Orotoryosu gösterisinden sonda ise Ünzile'nin hikayesi ile devam eden programda başarılı kadınlara çeşitli hediyeler verildi. - KİLİS

Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Abdi Bulut, Aralık, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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