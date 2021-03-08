Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği - Son Dakika

Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği

08.03.2021 14:29
Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği, System.String[]

Kilis'te, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kilis'te, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanında stant açılarak, bayanlara yönelik etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın da ziyaret ettiği stantta çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayan jandarma personeli tarafından Aile içi şiddetle mücadele kapsamında bayanlara bilgilendirme yapıldı.

Bir başka etkinlikte bir Otel tarafından Şahit aileleri ile gazi yakınlarına kahvaltılı bir etkinlik düzenlendi. Otelin Genel Müdürü Hüseyin Aslan, Her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olacaklarını, bu tür sosyal etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kadınların sadece 8 Mart tarihinde değil, 365 gün hatırlanması gerektiğini, son günlerde artan kadına şiddet olaylarını kınadıkların söyledi. Program sonunda şehit aileleri ile gazi yakınlarına çiçek takdim edildi. - KİLİS

Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği
Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği
Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği

Jandarma, 8 mart, Şehit, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kilis'te 8 mart kadınlar günü etkinliği - Son Dakika


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