Son Dakika Haberleri: Kilis'te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
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Kilis'te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

1 saat önce

Kilis'te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştuKİLİS - Kilis'te 9 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kilis'te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

KİLİS - Kilis'te 9 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik görevlisi ile özel güvenlik için 9 ay çalışacak 275 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar geceden vatandaşlar sıraya girdi. Mesai başlaması ile birlikte işlemlerini yaptıran vatandaşların yoğunluğu Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde sürüyor. 200 kişinin temizlik elamını, 75 kişinin de özel güvenlik görevlisinin alınacağı öğrenilirken, müracaat etmek isteyenlerin 28 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları istendi. 10 bin kişinin başvuru yapması bekleniyor. Kura ile belirlenecek işçilerin 15 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihinde çalışacaklarının planlandığı öğrenildi.

Kilis'te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

İŞKUR, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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