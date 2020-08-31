Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te düzenlenen operasyonlarda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ve Yaşar Aktürk mahallelerinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 araçtaki ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 9 kişi, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yakalanan düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçlardaki 6 şüpheli ise gözaltına alındı.