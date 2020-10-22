Kilis'te 9 göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kazım Karabekir Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı.

Göçmenler cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.M. ise gözaltına alındı.