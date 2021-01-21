Kilis'te acil çağrılar 112'de birleştirildi - Son Dakika

Kilis'te acil çağrılar 112'de birleştirildi

21.01.2021 14:29
Kilis'te acil çağrılar 112'de birleştirildi, System.String[]

Kilis'te tüm acil çağrı hizmetleri 112'de birleştirildi.

Kilis'te tüm acil çağrı hizmetleri 112'de birleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm acil çağrı hizmetlerinin tek bir numarada birleştirildiği ve gelen ilk çağrıya Vali Recep Soytürk'ün cevap verdiği belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezimiz bütün yardım numaralarının tek bir numarada birleştiği merkezdir. Bu merkez Türkiye'de faaliyete geçen 68'inci Acil Çağrı Merkezidir. Bugün itibariyle de ilimizde çağrı almaya başladık. İlimizde yapımı tamamlanan tam donanımlı 3 katlı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımıza aktif olarak hizmet vermeye başladı. İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını daha sonra kademeli olarak 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kilis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te acil çağrılar 112'de birleştirildi - Son Dakika


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