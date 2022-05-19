Kilis'te AFAD personeli ve gönüllülerce Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te AFAD personeli ve gönüllülerce Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı

19.05.2022 18:37
Kilis'te AFAD personeli ve gönüllülerce Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllülerin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'e saygı yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllülerin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'e saygı yürüyüşü etkinliği düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Topadağ-Karacaviran köyleri arasında 34 kişinin katılımıyla 9 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, AFAD'ın afetlere her zaman hazırlıklı olduğu, bu tür etkinliklerin süreceği ve bütün vatandaşların AFAD gönüllüsü olmaya davet edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Kilis, AFAD, Güncel, Son Dakika

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