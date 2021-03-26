Kilis'te Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

Kilis'te Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
26.03.2021 13:33
Kilis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi arasında Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.
Kilis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi arasında Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.
Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve AFAD İl Müdürü Uğur Olgun katıldı.
Protokol ile iki kurum arasında, afet ve acil durum ile ilgili sivil savunma faaliyetlerine ilişkin iş birliği ve ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik iş birliği sağlanacak. Üniversite öğrencileri, akademik ve idari personele afet ve acil durumlara hazırlık eğitimi verilmesi ve 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesi amaçlanıyor.
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