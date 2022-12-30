Sokak ortasında abisini öldüren şahıs annesinin mezarı başında intihar etti - Son Dakika
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Sokak ortasında abisini öldüren şahıs annesinin mezarı başında intihar etti

30.12.2022 16:04

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sokak ortasında çıkan tartışmada abisini tabancayla öldüren M.Ç., annesinin mezarına giderek aynı silahla intihar etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan M.Ç. (33) ile ağabeyi B.Ç. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kilis'te ağabeyini öldüren kişi intihar etti

ANNESİNİN MEZARINDA CANINA KIYDI

M.Ç'nin yanında bulunan tabancayla vurduğu B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.Ç, ilçe mezarlığına giderek annesinin mezarı başında aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kilis'te ağabeyini öldüren kişi intihar etti
Kaynak: AA
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Cumhuriyet Caddesi, Elbeyli, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında abisini öldüren şahıs annesinin mezarı başında intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında abisini öldüren şahıs annesinin mezarı başında intihar etti - Son Dakika
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