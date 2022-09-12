Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Hasan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Ahilik Haftası, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te 'Ahilik Haftası' kutlandı - Son Dakika

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