Kilis'te, AK Parti 4'te 4 Yaptı
1 saat önce
Kilis'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre il merkezi ile 3 ilçe belediye başkanlıklarını AK Parti kazandı.
Kilis
'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre il merkezi ile 3 ilçe belediye başkanlıklarını AK Parti
kazandı.
Kilis'te, bugün 229 sandıkta 65 bin 387 seçmen sandığa giderek tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte kesin olmayan sonuçlara göre; Kilis Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut
, Musabeyli
Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Ayhan Yılmaz
, Elbeyli
Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Süleyman Şimşek
, Polateli
Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Hakkı Çelik
seçildi.
Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık kutlama yaparak adayları tebrik etti.
FOTOĞRAFLI
(Sırasıyla)
AYHAN YILMAZ
ABDİ BULUT
HAKKI ÇELİK
SÜLEYMAN ŞİMŞEK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:01 Kaynak: DHA
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