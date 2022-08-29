Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

29.08.2022 22:44
Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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