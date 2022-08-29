Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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