Kilis'te Akşam Saatlerinde Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Kilis'te akşam saatlerinde sis etkili olduKİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis
'te akşam saatlerinde sis etkili oldu
KİLİS - Suriye
sınırında bulunan Kilis'te akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinden aniden çöken sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde göz gözü görmedi. Suriye sınırında bulunan Kilis'te sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmezken, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis- Gaziantep
, Kilis- Elbeyli
, Kilis- Musabeyli
, Kilis- Polateli
, Kilis-Öncüpınar ve Kilis- Hatay
karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:10 Kaynak: İHA
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