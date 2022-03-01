KİLİS'TE 'ALAEDDİN YAVAŞCA MÜZE EVİ' AÇILDI - Son Dakika
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KİLİS'TE 'ALAEDDİN YAVAŞCA MÜZE EVİ' AÇILDI

01.03.2022 22:19

KİLİS Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ev sahipliğindeki 'Alaeddin Yavaşca Müze Evi' açıldı.

KİLİS Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ev sahipliğindeki 'Alaeddin Yavaşca Müze Evi' açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un video konferans katıldığı programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kurum müdürleri katıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alaeddin Yavaşca'nın çok önemli bir sanatçı olduğunu ifade ederek, en kısa zamanda Kilis'e gelerek küzeyi ziyaret etmek istediğini belirtti.Vali Recep Soytürk ise, 2 buçuk yıl önce Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca ile hastanede ziyaret ettiğini söyleyerek,?Çok kısa bir sürede programa alınarak, ihalesi yapıldı. Bugün mükemmel bir şekilde sunuma hazır hale geldi. Başta siz bakanım, bakan yarımcılarımız, tüm bürokratlara şükranlarımız arz ediyoruz. Burası yaklaşık 416 metrekare kapalı alanı 107 metrekare açık alanı olan, tam bir Kilis evidir. Şehrin merkezindedir. Alaeddin Yavaşca bütün şehrimizdeki insanlara turistlere tanıtmış olacağız. Hemde Alaeddin Yavaşca ile övünç duyacak, yeni bir müzeye kavuşmuş olacaktır? diye konuştu.

KİLİS'TE 'ALAEDDİN YAVAŞCA MÜZE EVİ' AÇILDI
KİLİS'TE 'ALAEDDİN YAVAŞCA MÜZE EVİ' AÇILDI
KİLİS'TE 'ALAEDDİN YAVAŞCA MÜZE EVİ' AÇILDI

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Recep Soytürk, Turizm, Kilis, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE 'ALAEDDİN YAVAŞCA MÜZE EVİ' AÇILDI - Son Dakika


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