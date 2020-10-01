"Alın Terime Değer Katıyorum" projesi hayata geçiyor - Son Dakika

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında sebze üreticilerinin ürünlerini işleyip paketleyecek tesisin kurulması amacıyla hazırlanan "Alın Terime Değer Katıyorum" projesi protokolü imzalandı.

Kilis Yatırım Destek Ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz,Kilis'e üreticilere desteklerinin sürdüğünü ifade ederek, " Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kuracağımız sebze işleme tesisinin destek sözleşmesini imzaladık. Üretim,istihdam ve katma değer 1 milyon 345 bin TL bütçeli bu yatırımın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri ökçüoğlu, Projenin üreticiye büyük katkı sunacağını, desteklerinden ötürü İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a teşekkür etti. - KİLİS