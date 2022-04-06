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Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çangallı köyünde M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açtı.

Ağır yaralanan M.E. ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.E. gözaltına alındı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla C.E. de yakalandı.