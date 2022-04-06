Son dakika haberi | Amcasının silahla vurduğu kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Amcasının silahla vurduğu kişi öldü

06.04.2022 19:59

Son dakika haberleri... Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çangallı köyünde M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açtı.

Ağır yaralanan M.E. ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.E. gözaltına alındı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla C.E. de yakalandı.

Son dakika haberi | Amcasının silahla vurduğu kişi öldü
Son dakika haberi | Amcasının silahla vurduğu kişi öldü
Son dakika haberi | Amcasının silahla vurduğu kişi öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Amcasının silahla vurduğu kişi öldü - Son Dakika


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