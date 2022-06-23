Kilis'te apartmanın saçağına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Kilis'te apartmanın saçak bölümüne takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın saçak bölümüne ayağı takılarak mahsur kalan güvercini görenler, durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Çatı katına çıkan ekipler, güvercini kurtardı.
İtfaiye, ayağının kırık olduğu belirlenen güvercini tedavisi için belediye veterinerine teslim etti.
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