Kilis'te aranan 99 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te aranan 99 kişi yakalandı

26.04.2022 10:48
Kilis'te aranan 99 kişi yakalandı

Kilis'te, polis aranan şahısların yakalanması için düzenlediği operasyonlarda 99 kişiyi gözaltına aldı.

Kilis'te, polis aranan şahısların yakalanması için düzenlediği operasyonlarda 99 kişiyi gözaltına aldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İm Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık başta olmak üzere bir çok suça karışan ve yakalama kararı bulunan kişiler yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 12 yıl ve altında kesinleş hapis cezaları bulunan veya arama kararı bulunan 99 kişiyi gözaltına aldı. 99 şahıs yakalanarak işlemlerine müteakip adli makamlara sevk edildi, İşlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs cezaevine teslim edilirken 76 şahıs ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. - KİLİS

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te aranan 99 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te aranan 99 kişi yakalandı - Son Dakika
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