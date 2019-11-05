Kilis'te aranan şahıslar özel ekipten kaçamıyor

Kilis'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyeti Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarla, son bir ayda 52 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Bu ekibin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Ekipler çalışmalarında, "yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlam", "kaçakçılık" gibi suçlardan aranan 45 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan da 11'i tutuklandı, 34'ü ise serbest bırakıldı.