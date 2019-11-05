Son Dakika Haberleri: Kilis'te aranan şahıslar özel ekipten kaçamıyor
Son Dakika Güncel Kilis'te aranan şahıslar özel ekipten kaçamıyor

Kilis'te aranan şahıslar özel ekipten kaçamıyor

6 saat önce

Kilis'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyeti Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarla, son bir ayda 52 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te aranan şahıslar özel ekipten kaçamıyor, System.String[]

Kilis'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyeti Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarla, son bir ayda 52 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Bu ekibin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Ekipler çalışmalarında, "yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlam", "kaçakçılık" gibi suçlardan aranan 45 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan da 11'i tutuklandı, 34'ü ise serbest bırakıldı.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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