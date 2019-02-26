Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Arapça Tabelalar Denetlendi

Kilis'te, Arapça Tabelalar Denetlendi

1 saat önce

Kilis'te, iş yerlerindeki Arapça tabelalar, Valilik tarafından oluşturulan komisyonca denetlendi.

Kilis'te, Arapça Tabelalar Denetlendi, System.String[]
Kilis'te, iş yerlerindeki Arapça tabelalar, Valilik tarafından oluşturulan komisyonca denetlendi.

Kilis Valiliği koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden oluşan komisyon, Arapça tabelası bulunan iş yerlerini denetledi.

Yetkililerden alınan bilgi göre, Suriyelilerin iş yerlerinde vergi, Bağ-Kur, SSK, sağlık, gıda ve iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi.

İşletmecilere, Arapça iş yeri tabelalarını Türkçe tabela ile değiştirmeleri için 15 gün süre verildi. Tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 oranında Arapça olacağı tebliğ edilerek, 15 gün süre içerisinde düzenlenmeyen tabelaların kaldırılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:12 Kaynak: AA

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