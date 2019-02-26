Kilis'te, Arapça Tabelalar Denetlendi

Kilis
'te, iş yerlerindeki Arapça tabelalar, Valilik tarafından oluşturulan komisyonca denetlendi. Kilis Valiliği
koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu
, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta
Müdürlüğünden oluşan komisyon, Arapça tabelası bulunan iş yerlerini denetledi.
Yetkililerden alınan bilgi göre, Suriyelilerin iş yerlerinde vergi, Bağ-Kur, SSK, sağlık, gıda ve iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi.
İşletmecilere, Arapça iş yeri tabelalarını Türkçe tabela ile değiştirmeleri için 15 gün süre verildi. Tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 oranında Arapça olacağı tebliğ edilerek, 15 gün süre içerisinde düzenlenmeyen tabelaların kaldırılacağı bildirildi.