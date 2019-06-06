Son Dakika Haberleri: Kilis'te arsadan hırsızlık iddiası
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Kilis'te arsadan hırsızlık iddiası

1 saat önce

Kilis'te bir arsadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te arsadan hırsızlık iddiası, System.String[]
Kilis'te bir arsadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzuini köyünde bir arsadan 200 kilogram demir çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı İ.K, E.A, S.A. ve İ.M'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Düzenledikleri operasyonla şüphelileri Karaali Mahallesi'nde gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada çalıntı malzemeleri ele geçirdi.
Şüphelilerin işlemlerine devam edilirken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:20 Kaynak: AA
Jandarma, Kilis, Güncel
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