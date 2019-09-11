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Kilis'te asayiş

36 dakika önce

Kilis'te minibüsün motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kilis'te minibüsün motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın (39) kullandığı minibüs ile M.B'nin (67) kullandığı motosiklet, Polat Paşa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zeytin bahçesinden hırsızlık

İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran M.Ö. (51) Meşetlik Mahallesi'nde kendisine ait zeytin bahçesinden sondaj sayacı, su dalgıcı ve trafonun çalındığını bildirdi.

Polis, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Kaçak sigara operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde M.O'ya ait iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Acil Servis, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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