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Kilis'te asayiş

1 saat önce

Kilis'te evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Kilis'te evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesinde bir evden altın ve para çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin H. A, A. Y, Y. E. ve İ.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerden H.A, A.Y. ve Y.E'yi gözaltına aldı. Firari olan İ. K. ise Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, A.Y, Y.E. ve İ.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Motosiklet hırsızlığı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne başvuru üzerine, Hakverdi Mahallesinde motosiklet çalındığı bildirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin M.G.S, M.B.İ. ile S. S. Ç, M.F. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerden, M.F, emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M. B. İ ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Başsavcı, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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