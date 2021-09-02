Kilis'te aşıya yoğun ilgi - Son Dakika

Kilis'te aşıya yoğun ilgi

KİLİS - Kilisliler aşı istasyonlarına gelerek aşı oluyorlar.

Mavi kategoride yüzde 84 oranında aşıya sahip olan Kilis'te, vatandaşlar aşı istasyonlarına gelerek aşılarını oluyorlar. İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" adlı genelge ile 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi üzerine aşı olmayan Türk vatandaşları aşı istasyonlarına gelerek aşılarını oluyorlar.