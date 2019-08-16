Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı
22 dakika önce
Kilis'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:23 Kaynak: AA
'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı.
Merkeze bağlı İnanlı köyü hudut bölgesinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.
Yaralanan 8 asker kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer de hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı.
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