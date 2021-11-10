KİLİS'TE, ATATÜRK ANILDI - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Belediye Başkanı Servet Ramazan, daire amir ve müdürlerinin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Siren çalınmasıyla trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi.